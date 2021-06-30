فريق بحث لكشف غموض مقتل شاب بالرصاص في ظروف غامضة بالمرج

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بعدة أعيرة نارية في دائرة قسم شرطة المرج، حيث تبين أن المجني عليه تشاجر مع عدد من تجار المخدرات لرفضه قيامهم ببيع المخدرات في الشارع المقيم به، فيما يفحص فريق البحث أيضا علاقات المجني عليه في العمل والمنطقة المقيم بها، وأصل بلده في صعيد مصر، إذ ربما يكون الدافع من القتل هو الثأر.

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو عامر سعد عبد الحفيظ، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طلقات نارية من طبنجة 9 ملم في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة قريبة من مكان العثور على جثة المجني عليه، في محاولة لكشف غموض الواقعة، وبتفريغها تبين أنها لم ترصد المتهمين.

وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم بعض تجار المخدرات بقتل شقيقه، بسبب الانتقام منه لكونه تشاجر معهم وطردهم من المنطقة، وشدد عليهم بعدم بيع المخدرات في الشارع الذي يقيم به المجني عليه.

وبالقبض على الأشخاص الذين اتهمهم شقيقه، تبين عدم تورطه في الواقعة، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة والقبض على المتهمين.

الطب الشرعي

وقال مصدر بالطب الشرعي، بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وتم إرساله إلى النيابة العامة.

وأضاف المصدر بأن التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه سوف يتم الانتهاء من كتابته خلال 15 يوما، بعد انتهاء المعمل الطبي والكيماوي من تحليل العينات التي أخذت من جثة المجني عليه، وسوف يتم إرساله إلى النيابة العامة فور الانتهاء من كتابته.