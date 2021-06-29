فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .. هل يتم التحضير لجزء ثاني؟

بحث عدد كبير من الجمهور عن فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، بعدما تعاقد الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، على عمل سينمائي جديد يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر أن يتم تحضيره خلال الفترة المقبلة، حيث انتشرت عدة أخبار بشأن التحضير لجزء ثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

من جانبه قال الفنان طارق لطفي أحد أبطال فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية لـ«الوطن»، أنه ليس لديه علم بشأن ذلك الأمر، مؤكداً أنه من الصعب جمع كل هؤلاء النجوم في عمل فني واحد.

معلومات عن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

أغنية «Waka Waka» الأصلية تم غناءها في الفيلم والتي حققت شهرة لاحقا بعد أن غنتها شاكيرا بعدها بعدة سنوات.

عُرض على شريف منير المشاركة في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ليؤدي شخصية حسين، لكنه رفض الدور، وقام بأدائه الفنان طارق لطفي.

عُرض على المطرب هشام عباس المشاركة في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ليؤدي شخصية علي، لكنه إعتذر عن الدور نظراً لخوف أصدقائه من عدم نجاحه، وقام بأدائه الفنان أحمد السقا.

فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، عرض في عام 1998، حيث تدور أحداثه حول شخصية خلف الدهشوري «محمد هنيدي» طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، ليحصل على منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ويسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه.

وفي الجامعة يتعرف على عدد من زملاء الدراسة، ويقع في حب زميلته «عبلة» غادة عبد الرازق التي كان أستاذها بالجامعة يرغب فى الزواج منها، بينما تنجذب نحو «خلف» زميلته «سيادة» مني زكي، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

ومن المقرر يتم التحضير لفيلم «الجواهرجي» لمنى زكي ومحمد هنيدي، وتدور أحداثه حول تاجر مجوهرات يجسد دوره محمد هنيدي، وتلعب منى زكي في أحداثه دور زوجته، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.