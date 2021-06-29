البورصة تغلق تعاملاتها على تراجعات جماعية.. و«أسمنت سيناء» يواصل الخسائر

اختتمت مؤشرات البورصة، في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي متراجعا بأكثر من 1.4%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة منتصف الأسبوع على تراجع عند مستوى 10123.06 نقطة، بخسائر 1.47% نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.34%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2284.86 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.43%، لينهي التعاملات عند مستوى 3232.05 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.08%، مغلقا الجلسة عند 2127.63 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 424.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 44.259 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 35 سهما، فيما انخفض 128 آخرين، بينما استقر 33 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير» الارتفاعات بنسبة 9.7% ليبلغ مستوى 61.15 جنيه، تلاه سهم «العربية لاستصلاح الاراضي» بنسبة 8.85% عند سعر 35.54 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «مستشفى النزهه الدولي» مرتفعا بنحو 8.5%، بالغا مستوى 10.34 جنيه.

وجاء سهم «المصرية لخدمات النقل ايجيترانس» الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.6% ليتراجع عند سعر 15.09 جنيه، تلاه سهم «الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» بنسبة 8.5% عند مستوى 2.27 جنيه، وحل ثالثا سهم «اسمنت سيناء» بنسبة 8.3% متراجعا عند مستوى 5.64 جنيه.

وتجاهلت شركة سيناء للإسمنت، إخطار البورصة المصرية ممثلة في إدارة الإفصاح، بالموقف بعد القبض على رجل الأعمال حسن راتب، أحد المُلاك في الشركة، بتهم تتعلق بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار في مصر.

ويوم أمس، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، وذلك تنفيذا لأمر النيابة العامة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لتورطه في قضية الآثار المتهم فيها «نائب الجن والعفاريت» علاء حسانين.

وهبطت أسهم شركة اسمنت سيناء في البورصة المصرية، بالحد الأقصي المسموح به خلال الجلسة، واضطرت إدارة البورصة بسبب التهاوي الكبير الذي حدث في أسهم شركة أسمنت سيناء إلى ايقاف التداولات على السهم مرتين في الجلسة خلال نصف ساعة من بداية التداولات لمدة 10 دقائق، كمحاولة لتهدئة الخسائر على السهم.

ويمتلك حسن راتب عبر شركته سما للأسمنت ش.م.م (9.689%)، إلى جانب حصه باسمه قدرها (0.0015%)، وجدير بالذكر أن حسن راتب هو من أنشأ مصانع أسمنت سيناء والتي حققت نجاحات كبيرة في مجال الأسمنت البرتولاندي والأسمنت الأبيض، قبل أن يبيع مليونى سهم من حصته فى "أسمنت سيناء" بقيمة 16.5 مليون جنيه عام 2019.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 1.05 مليون جنيه للمصريين و124.23 مليار جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 122.33 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 660.66 مليار جنيه بمكاسب 1.2 مليار جنيه.