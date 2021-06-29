علاء عابد يتقدم بطلب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، و50 نائبا إلى مجلس النواب بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، تعليقا على الطلب، إن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضروري في بعض المواد، لتتسق مع ما أقر من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى ان هناك طلبات أخرى للتعديل قدمت من النائبين عاطف مغاوري وأيمن أبو العلا، وآخرين.

رئيس مجلس النواب: «أنا مش شيخ أوي»

من ناحية أخرى، علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلا: «أنا مش شيخ أوي»، لتضق القاعة بالتصفيق على إثر ذلك.

وجاء رد رئيس البرلمان، تعقيبا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مستخدمة لفظ «الشيخ الجليل»، ووصفته بأنه «أحد سدنة العدالة وشيوخ القضاة».

ووجهت رحاب الغول، التحية لرئيس المجلس على الدور الذي يقوم به في العدالة خلال إدارة الجلسات، بشكل منضبط في المواعيد، وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.

جاء ذلك خلال مناقشة اتفاقية قرض لتمويل مشروعات السكة الحديد؛ إذ استعرض النائب علاء عابد تقرير لجنة النقل والمواصلات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر، بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23 مايو الماضي.

وأكد «عابد» في كلمتة أمام الجلسة العامة، اليوم، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات، ورفع معدلات السلامة والأمان، وأن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا ملحا للشعب المصري، وأيضا تأمين سلامه المواطن.

وأكد النائب، أن قطاع النقل، خاصة السكة الحديد، حقق طفرة غير مسبوقة، وارتقى بتقديم الخدمات للمواطنين، ونقل البضائع أيضا، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الاقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.