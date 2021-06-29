10 خطوات لاستخراج تصريح سفر إلكتروني من مصر

يتزايد تساؤلات الشباب المصريين خلال الساعات الماضية، عن خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني من مصر، بعد عودة نشاط رحلات الطيران بصورة أكبر إلى العديد من دول العالم عما كان عليه الحال خلال فترة انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

خطوات استخراج تصريح بالإذن للسفر

1- الدخول على هذا الرابط، وتسجيل طلب استخراج «التصريح».

2- تفتح للمواطن نافذة جديدة يعمل على تدوين بياناته الأساسية فيها.

وتشمل البيانات التي يتم تسجيلها على الموقع، كلاً من الموقف التجنيدي، والرقم الثلاثي، والرقم العسكري، والاسم باللغة العربية، والرقم القومي.

3- يُحدد المواطن الراغب في السفر المكان الذي يريد استلام «تصريح الإذن بالسفر» منه.

4- ثم يضغط المواطن على «تسجيل البيانات».

5- يدون المواطن لديه «رقم الطلب المقدم» بعد مراجعة البيانات.

6- عقب تسجيل المواطن لطلاب الإذن بالسفر، يتم دراسة «الطلب» من مسئولي إدارة التجنيد والتعبئة.

7- يمكن للمواطن متابعة موقفه من طلب «تصريح الإذن بالسفر» عبر الدخول على هذا الرابط، وإدخال بياناته الأساسية.

8- 4 ردود يتم الرد بها على الطلب بعد دراسته، أولها أنه لا يوجد ما يمنع استخراج تصريح السفر، لكن إما بعد سداد الرسوم المقررة أو بعد تقديم مستندات مطلوبة.

9- الرد الثاني بعد دراسة الطلب هو طلب المواطن للتوجه إلى إدارة أو منطقة التجنيد التابع لها، لمراجعة موقفه، واستخراج «التصريح».

10- يُتاح إمكانية سداد الرسوم المُقررة لاستخراج تصاريح السفر «إلكترونيا» عبر الموقع الإلكتروني.

كما تتيح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، إمكانية استخراج «التصريح» للطلبة الدارسين داخل مصر، المُؤجل تجنيدهم في أوقات العمل بغير الإجازات، وذلك حال وجود «ظروف استثنائية» لهم.

وخصصت إدارة التجنيد 3 أرقام هاتفية للتواصل في حالة تواجد مشكلة أثناء تسجيل الخدمة هي (0226332871 - 0226339824 - 0226336821)، فضلًا عن رقم الخدمة الصوتية (15499).