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عاجل.. محمود الخطيب يشارك في اجتماع لجنة الشباب بمجلس الشيوخ

كتب:

محمد يوسف
04:20 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

شارك الكابتن، محمود الخطيب نجم منتخب مصر الأسبق ورئيس النادي الأهلي الحالي، في اجتماع لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، الذي يعقد الآن، وسط ترحيب من النواب أعضاء اللجنة.

وقال أحمد دياب وكيل اللجنة لـ«الوطن»، إنه جرى توجيه دعوة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في لقاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقسة وضع الرياضة ومشكلات الأندية والاتحادات، في ضوء قانون الرياضة.

وأضاف دياب، أن لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، كانت اجتمعت أيضا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخر لمناقشة قانون الرياضة، والقضايا الخاصة بالشأن الرياضي في مصر.

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