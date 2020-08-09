"إحنا أهلاوية".. القصة الكاملة لواقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

بعد مرور 48 ساعة على واقعة سرقة فيلا الكاتبن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وإعادة المسروقات.

وجاءت تفاصيل ضبط المتهمين طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية كالتالي:

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الماضية.. حضر الكاتبن محمود الخطيب إلى ديوان قسم شرطة ثالث أكتوبر.. وتقابل مع رئيس المباحث الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر وأبلغه بتعرض فيلته للسرقة أثناء غيابه هو وأسرته في الساحل الشمالي.

بمجرد تلقي البلاغ، أخطر الرائد هاني عماد مدير المباحث اللواء محمود السبيلي بتفاصيل البلاغ، وانتقل بصحبة قوة من المباحث ضمت نائبه اللواء مدحت فارس والعميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر إلى مكان البلاغ وبدأت القوات في إجراء معاينة.

- تليفون وآي باد وإكسسورات:

عقب وصول القوات إلى محل الواقعة بدأت فى فحص البلاغ وأجرت معاينة وتبين من خلال الفحص أن المسروقات عبارة عن "تليفون آي باد وإكسسورات فضة"، وأن المسروقات تخص ابنة الخطيب، وبدأت القوات في فحص كاميرات المراقبة والمترددين على الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتقل المعمل الجنائي وفريق من المحققين وجرى رفع البصمات للوقوف على ملابسات الواقعة.

- 3 عمال من المترددين على المنطقة:

بينما كان رجال المعمل الجنائي يقومون برفع البصمات، انتهت القوات تحت قيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث من فحص الكاميرات وتبين أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا عن طريق تسلق السور وقفزوا إلى داخل الفيلا واستولوا على المسروقات، وتبين أنهم من العاملين المترددين على المنطقة يقومون بأعمال نظافة للفيلات والحدائق الخاصة بهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

- ضبط المتهمين:

عقب تحديد المتهمين تمكنت القوات تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث من تحديد هوية المتهمين وجرى استئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وجرى التحفظ عليهم، واقتيادهم إلى قسم الشرطة لاستجوابهم حول كيفية ارتكاب الواقعة.

- منعرفش إنها فيلا الخطيب:

"إحنا منعرفش إن دي فيلا الكابتن محمود الخطيب، ده إحنا بنشجع الأهلي، ونصيبنا كده".. بهذه الكلمات بدأ المتهمون اعترافاتهم في محضر الشرطة أثناء مثولهم أمام رجال المباحث.

وأضافوا: "كنا عايزين فلوس واتفقنا نسرق ولما دخلنا ملقناش فلوس ولا دهب.. إحنا فعلا سرقنا تليفون وإكسسوارات كنا فاكرينها دهب، بس طلعت فالصو".

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على 3 عمال ارتكبوا واقعة سرقة فيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، للنيابة العامة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وإعادة المسروقات، ومن المقرر عرض المتهمين على النيابة العامة، للتحقيق معهم.