تنسيقية الشباب تشارك في ندوة «مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة «مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات»، التي نظمتها كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وكان في استقبال أعضاء التنسيقية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبرى للعلاقات بالقارة الإفريقية، لذلك عملت على تحويل معهد الدراسات الإفريقية إلي كلية للدراسات الافريقية.

وتحدثت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي، من خلال تجربة التنسيقية والمؤتمرات الشبابية.

كما أكد النائب عمرو درويش، التطور الكبير للدور المصري في القارة الإفريقية، والاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية للدائرة الإفريقية، باعتبارها أحد أهم دوائر الأمن القومي.

ضم وفد التنسيقية، النائب عمرو درويش والنائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب محمود بدر والنائبة رشا كليب والنائبة رحاب عبدالغني من أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي والنائب عمرو عزت حجاج والنائبة هيام فاروق من أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد فتحي وأحمد الحمامصي وحسام الدين محمود.