التنسيقية تواجه التفكك الأسري بمشروع قانون.. تعرف على أهدافه

عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون، يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وحجر أساس استقراره.

وتقدمت اليوم، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع قانون التنسيقية، إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا، ما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننا، فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل «اللجنة العليا للإرشاد الأسري»، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.