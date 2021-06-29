وكيل تعليم دمياط يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والمبدعين

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، احتفالية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة، لتكريم الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية.

وحث مدير مديرية التربية والتعليم الطلاب على مواصلة النجاح في المراحل التعليمية القادمة، لتحقيق التفوق باستمرار، ليكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالي مصر، لافتاً إلى الحرص الدائم على تكريم الطلاب المتفوقين، وذلك من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وإبراز تميزهم وتحفيزهم على مواصلة التقدم والتفوق.

تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة دمياط، بحضور عصام عمر، رئيس مجلس آباء وأمناء المحافظة، ويحيى توما، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال نبهان، مدير إدارة التعليم الإعدادي، ومحمد قورة، مدير إدارة العلاقات العامة، وبحضور الطلاب الأوائل وعدد من أسرهم.

وتم تكريم كل من:

مريم إبراهيم عبد العاطي صالح، إدارة عزبة البرج التعليمية.

إسراء مسعد طه الجوهري، إدارة ميت أبو غالب.

مريم هيثم مصطفى مصطفى الجمل، إدارة فارسكور.

آلاء مسعد إبراهيم موسى نصار، إدارة دمياط الجديدة.

أحمد شلبي الشحات الزيات، إدارة الزرقا.

منة إيهاب عبد المعطي بدير العيوطي، إدارة دمياط.

هدير سامي عبد العزيز مصطفي عبد العزيز، إدارة كفر سعد.

منة الله علي محمود فرحات، إدارة دمياط.

أحمد مصطفى صابر علي بلبولة، إدارة فارسكور.

فاطمة محمد حامد محمد حامد، إدارة دمياط الجديدة.

إيمان السيد السيد علي سالم، إدارة دمياط.

جنا أحمد أحمد أحمد البريشي، إدارة دمياط.

هاجر محمد محب الدين أحمد نعمان، إدارة الروضة.

زينب محمود فهمي إسماعيل خميس، إدارة الزرقا.

هاجر عطا الله أنور محمود، إدارة دمياط الجديدة.

آلاء حسن محمود ولي الله، إدارة فارسكور.

محمد محمود السيد سرور، إدارة دمياط.

ووجه وكيل الوزارة رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والرعاية لأبنائهم حتى توجت جهودهم بالنجاح، كما قدم الشكر للعاملين بقطاع التعليم لجهودهم في ظل الظروف الاستثنائية.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بتكريم الطلاب الفائزين بمراكز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، والحاصلين على مركز الأول على مستوى الجمهورية في التعبير الفني والتصميم، وطلاب مركز إدارة دمياط التعليمية الحاصلين على المركز الثاني في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم للعام 2020/ 2021.

وسلم وكيل الوزارة شهادات التقدير لكل من: روان محمد السعيد، وأحمد أيمن يوسف، وأبو بكر عزت عجيز، وجنى أحمد محمد، ورهف أسامة عبد السلام، ومحمد ربيع مشالي (معلم)، وشيماء محمود بركات (معلمة)، ونورهان أحمد خفاجي (معلمة)، من مركز القدرات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما سلم "وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير لكل من: مودة العربي أبو شحاتة، وأمل محمد سامي الشربيني، وجنة السيد رزق، وشهد عصام سحلب، وهنا تامر الوصيف، من مركز القدرات بإدارة دمياط التعليمية، الحاصلين على المركز الثاني.