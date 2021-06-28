«تعليم دمياط» تحصد المراكز الأولى في 3 مسابقات

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الثاني والثالث في مسابقة «نعم نستطيع»، التي أقامتها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020 _2021.

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وهنأ عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب إسلام حسن حسن حافظ من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثاني جمهوري.

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كما هنأ وكيل الوزارة، الطالب محمود مصطفى محمود الشيحة، من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بادارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثالث جمهوري.

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وفي سياق متصل، حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الأول والرابع في مسابقة «أبدع وابتكر» للإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات «مرحلة الإعدادية» للعام الدراسي 2020 -2021.

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وهنأ «عثمان»، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبين عمر سامح رياض محمد المتولي البساطي و يوسف سامح رياض محمد المتولي البساطي بمدرسة الكفراوي الرسمية لغات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، لحصولهم على المركز الأول جمهوري.

كما هنأ الطالب أحمد تامر محمد حسن النجار من مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بإدارة دمياط التعليمية، لحصوله على المركز الرابع جمهوري.

وحصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركز الثالث جمهوري في مسابقة «المبدع الصغير»، التي أقامتها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2020 -2021 م.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب أحمد سامي إسماعيل من مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، لحصوله على المركز الثالث جمهوري.