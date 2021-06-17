وكيل تعليم دمياط يتفقد أعمال المراجعة ورصد الدرجات بكنترول الإعدادية

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على أعمال المراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، مشددًا على عدم الاستعجال والتأني والدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم في مراجعة ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وشدد وكيل الوزارة على المشاركين بأعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأشار وكيل الوزارة إلى المجهودات المبذولة لتوفير كافة أساليب الراحة للمصححين من أجل توفير جو من الهدوء والسكينة، لسير العمل دون أي عقبات أو مشكلات، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل الكنترول.

واستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العقيد بشر دويدار و دكتور محمد فوزى حسن و دكتور أمل موسي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة بالاكاديمية الوطنية للتدريب.

ورحب "عثمان" بمتدربى البرنامج الرئاسي، مؤكدا اعتزازه بهذه الكوادر الشبابية وزيارتهم لمحافظة دمياط بما يساهم فى إعداد قادة قادرين على تحقيق أهداف الدولة والتى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير فى كافة المجالات.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه بفكر وتطلعات المتدربين بالبرنامج الرئاسي مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض "عثمان" تجربة تعليم دمياط في رفع وتنمية روح الانتماء الوطني داخل المدارس والتي نفذت علي عددة مراحل من ندوات وتدريبات حول دور الإعلام في توجيه الفكر الجمعي للطلاب نحو المواطنة وتنفيذ جداريات تحاكي ملاحم وبطولات الجيش والشرطة علي جدران المدارس و ذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة من فترة تواجد الطلاب بالمدرسة وبث تلك الروح بداخلهم لمحاربة الاتجاهات والأفكار الهدامة.