«لو هتسافر».. نصائح للقيادة بأمان خلال الموجة الحارة

تمر مصر بموجة حارة شديدة وارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي أعلنت عن استمرارها الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، أي أن الموجة الحارة ستستمر لمدة 6 أيام على الأقل، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على مصر بقيم ضغطية مختلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وفي ظل هذه الأجواء الحارة يسعى الكثيرون إلى السفر وزيارة المدن الساحلية للهروب من حرارة الجو، ولكن يجب عليهم الالتزام ببعض النصائح والتعليمات عند القيادة لفترات طويلة في ظل استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند القيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفقا لما قدمه نادي السيارات «ADAC» الألماني، والذي حذر من القيادة في ظل ارتفاع الحرارة، والتي تؤثر بالسلب على انتباه وتركيز قائد السيارة ويرفع خطر وقوع حادث.

نصائح عند القيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

ينبغي قبل القيادة والسفر لمسافات طويلة، إخراج الهواء الساخن من السيارة، وذلك عن طريق فتح جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف لعدة دقائق قبل الانطلاق بالسيارة.

تجنب الانطلاق بالسيارة عندما يكون المقود ساخنا جدا.

يجب عليك الحرص على صف السيارة في أماكن ظليلة أو تغطية الزجاج الأمامي بغطاء مناسب للحفاظ على الأسطح الداخلية، كما يمكن تغطية مقعد الأطفال بقطعة قماش فاتحة اللون.

يمكنك فتح النوافذ الزجاجية للمساعدة على خروج الهواء الساخن بشكل أفضل، وذلك قبل تشغيل مكيف الهواء.

احرص على ألا تكون فتحات التهوية موجهة بشكل مباشر على الجسم، تفاديا للإصابة بنزلات البرد.

محاولة أخذ راحة بين كل مسافة وأخرى.

احرص على اختيار أماكن لا تصلها أشعة الشمس عند ركن السيارة.