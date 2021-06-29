وصفتها شيرين بـ«الست العظيمة».. تعرف على والدة الفنان حسام حبيب

أشادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بخلق والدة زوجها الفنان حسام حبيب، حيث وصفتها بالـ«السيدة محترمة»، وذلك بعد الكشف عن تسريبات مسنوبة لوالد زوجها أشار فيها إلى أن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتراها «فلاحة»، وهو ما ردت عليه «شيرين» في تسجيل صوتي مؤكدة أن والدة زوجها سيدة عظيمة وهي سبب نجاحه.

وفي هذا الصدد نرصد 4 معلومات عن والدة حسام حبيب التي تصدرت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل..

- اسمها إيمان عصام

- مصرية من أصل تركي

- لديها من الأبناء «رانيا وحسام»

- منفصلة عن والد حسام حبيب منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

والد حسام حبيب: والدة ابني «مش بتحب شيرين»

التسجيل المنسوب لحسين حبيب والد حسام حبيب، تضمن عددا كبيرا من المواقف التي تعبر عن وجهة نظره حول زيجة ابنه من شيرين، وتضمن التالي «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

والد حسام حبيب: شيرين عاملة لحسام توكيل ومعاه الفيزا بتاعتها

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

تابع: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي».

وردا على هذا الأمر خرجت شيرين وحسام حبيب بتصريحات صوتية ومرئية خلال الساعات الماضية للكشف عن تلك التسريبات ونفيها، والتأكيد على أن حياتهم جيدة ولا يشوبها أي شئ يعكر صفوها.