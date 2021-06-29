بشرى لموظفي الحكومة.. القبض مرتين في 20 يوم

يزف شهر يوليو المقبل 2021، بشرى سارة لموظفي الحكومة، حيث من المقرر أن يقوم موظفو الحكومة بصرف مرتباتهم عن شهر يوليو، يوم الأحد 18 يوليو، وهو آخر يوم عمل للموظفين قبل حصولهم على إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى.

بشرى سارة لموظفي الحكومة صرف المرتبات يوم 18 يوليو

وبحسب مصادر حكومية مسؤولة، أكدت لـ«الوطن» أن الدولة قررت لموظفي الحكومة صرف مرتباتهم عن شهر يوليو يوم 18 من نفس الشهر وقبل نهايته كالمعتاد، وبذلك يكون الموظفون قد قاموا بصرف مرتباتهم الشهرية مرتين في شهر يوليو في أقل من 20 يوما، المرة الأولى والتي تقاضوا فيها مرتبات شهر يونيو، مع بداية شهر يوليو، والمرة الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

الحكومة تستعد للانتهاء من إجراءات ضخ مرتبات الموظفين في حساباتهم

وأضافت المصادر أن الجهات المسؤولة بالحكومة ووزارة المالية، تستعد حاليا للانتهاء مبكرا من الإجراءات التي تسبق عمليات الصرف، حيث سيتم ضخ المرتبات في حسابات الموظفين الرسمية بالبنوك، يوم الأحد 18 يوليو، على أن يتمكن الموظفون من صرف المرتبات من ماكينات الـ«ATM» على أقصى تقدير بداية من الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

بشرى سارة لموظفي الحكومة.. مرتبات شهر يوليو2021 بالزيادات الجديدة

وأشارت المصادر، إلى أن مرتبات الموظفين عن شهر يوليو ستشهد الزيادة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وتزيد مرتبات موظفي الدرجة السادسة إلى 2400 جنيه، وموظفي الدرجة الخامسة إلى 2640 جنيها، وموظفي الدرجة الرابعة إلى 2880 جنيها، والدرجة الثالثة إلى 3120 جنيها، وموظفي الدرجة الثانية إلى 3600 جنيه، وترتفع مرتبات موظفي الدرجة الأولى إلى 4200 جنيه، والموظفين المدرجين على درجة المدير العام إلى 4800 جنيه، وموظفي الدرجة العالية 6 آلاف جنيه، وموظفي الدرجة الممتازة 8400 جنيه.