الهند تجيز استخدام لقاح موديرنا.. وتؤكد: التعاون سبيلنا لمواجهة كورونا

أجازت السلطات الصحية الهندية، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، وسط توقعات بالترخيص باستخدام لقاح فايزر قريبًا.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن لقاح موديرنا سيكون الرابع الذي يُرخَّص باستخدامه في الهند بعد لقاحات كوفيشيلد وكوفاكسين وسبوتنيك 5، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أكد في وقت سابق، أن التعاون الدولي هو الرد على التحدي الذي تمثله جائحة كوفيد 19، قائلا: «سواء تعلق الأمر باللقاحات أو الأدوية أو معدات الوقاية الشخصية أو الأكسجين، فإن التعاون الدولي هو الحل لتحدي فيروس كورونا».

وأضاف، خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اليوم، الثلاثاء، في إيطاليا: «التعددية المؤسسية تبين أنها ناقصة فهناك أشكال عديدة للإصلاحات، لكن عدالة اللقاحات ستكون الاختبار الفوري، يحتاج الاقتصاد الحقيقي إلى عولمة لا مركزية بما في ذلك في التصنيع والغذاء والصحة، يجب أن تتطور سلاسل التوريد المرنة بشكل متواز»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الموقع الإليكتروني لصحيفة ذا هندو.

وسجلت الهند حتى الآن أكثر من 30 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين التي تجمع بين الاقتصادات الكبرى في العالم في إيطاليا في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين عام 2022.