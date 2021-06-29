رئيس «الأسمرات»: أهالي الحي يصدرون منتجاتهم لأمريكا وألمانيا وإسبانيا

استعرض حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، مشروعات الدولة في مجال التنمية والقضاء على العشوائيات غير الآمنة، فذكر أن أحياء الأسمرات 1 و2 و3 يُقيم بهم أكثر من 18 ألف و300 أسرة منذ نقلهم في 30 يونيو 2018، حيث عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على نقل الأسر من أماكن عشوائية خطرة خطورة داهمة وجيولوجية، إلى أماكن منظمة وموفر بها كافة الخدمات، والصورة التي عليها الأحياء خير دليل على هذا الأمر.

الرئيس السيسي انتشل الأهالي من العشوائيات الخطرة

وأردف «الغندور»، خلال حواره مع كاميرا برنامج «الآن»، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أهالي الحي دائما ما يشيدون بالرئيس عبدالفتاح السيسي كونه انتشلهم من العشوائيات الخطرة بعد أن كانوا يقيمون وسط العقارب والثعابين، إلى مكان آمن، كما أن هناك متابعة يومية من مكتب الرئيس للحي، وتم توفير كافة الإمكانيات لأهالي الحي، مؤكدًا أن الحي يتوفر به كافة الخدمات الصحية والتعليمية وأيضًا الرياضية.

وأشار رئيس حي الأسمرات، إلى أن هناك 4 مراكز صحية بتذكرة سعرها «1 جنيه» شاملة العلاج، مع إطلاق قوافل طبية مجانية أسبوعية يومي الأربعاء والخميس تتكون من 11 تخصص خدمة لأهالي الحي، موضحًا أنه تم توفير 1400 فرصة عمل للأهالي، كما يتم تصدير سجاد يدوي حرير لإسبانيا وأمريكا، وملابس داخلية أطفالي لألمانيا من داخل الأسمرات، مع إقامة مصنعين للسبح، وجميع العاملين بالحي من أبناء الأسمرات.

وأكد أن قصر ثقافة حي الأسمرات يستعد لإطلاق مسرحية «المواطن أسمراتي»، بمشاركة أبناء الحي المنقولين من المناطق العشوائية إليه، بهدف ضمان حياة كريمة لهم وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو بقيادة منى الأنصاري مخرجة العرض، وتعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها في حي الأسمرات بهدف زيادة وعي وثقافة الأهالي هناك وفتح آفاقهم على الفنون سواء بالمشاهدة أو المشاركة حيث تولت مخرجة العرض اختيار الممثلين منهم وتدريبهم على مدار أشهر، ويقومون في الوقت الحالي بعمل البروفات الأخيرة.