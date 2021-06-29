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بدء مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب:

كريم روماني
06:20 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإعلان عن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت تماما، لعقد الامتحانات.

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