«لو النت ضعيف».. كيف تكتشف سرقة الـ«واي فاي» الخاص بك؟

قد تواجه مشكلة ضعف الإنترنت في المنزل، رغم قلة أعداد الأجهزة المستخدمة للإنترنت في المنزل، وقوة جهاز توجيه الشبكة وتوزيعها، مما يجعلك تشك في سرقة شبكة الواي فاي واختراقها من شخص آخر.

وهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لمعرفة من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ويخترقها من عدمه، وفقًا للبوابة العربية لأخبار التقنية Aitnews، ووفقا لما ذكره موقع «بي سي ماجازين» التقني المتخصص أيضا.

طرق لمعرفة من قام بسرقة شبكة الواي فاي الخاصة بك

في البداية، إذا كان لديك عدد قليل من الأجهزة التي تتصل بالواي فاي في المنزل، فيجب عليك فصلها عن الشبكة، ثم مشاهدة ضوء الإشارة اللاسلكية في جهاز التوجيه الخاص بك، فإذا استمر الضوء في الوميض، فهذا يعني أن هناك شخصً ما يسرق اتصالك بالشبكة.

وبعد ذلك، قم بتحميل برنامج «Wireless Network Watcher»، على جهازك (حاسب شخصي أو محمول يعمل بنظام تشغيل ويندوز)، وسيعرض البرنامج قائمة بالأجهزة، التي تستخدم «واي فاي» الخاصة بك، ومن خلال تلك القائمة ستعرف أجهزتك وأجهزة عائلتك، لكن قد تجد أسماء أخرى لا تعرفها، لذلك اضغط مزدوجا على أي اسم لا تعرفه، لتتعرف على معلومات موثقة عنه، وما الذي يستهلكه من سرعات الإنترنت الخاصة بك.

ثم اضغط على «حظر ولوج هذا المستخدم إلى شبكة واي فاي» الخاصة بك، وقم بتغيير كلمة المرور، الخاصة بالـ«واي فاي»، وحظر ظهور أي معلومات شخصية عنك في اسم شبكة الإنترنت اللا سلكي.

ومن الضروري القيام بتعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز الراوتر، وذلك من خلال إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضي، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، قم بفصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز الراوتر، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى.