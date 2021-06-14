لماذا يجب تغيير باسورد الواي فاي بعد زيارة الأصدقاء؟

خطأ كبير يفعله الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، قد يضعهم تحت طائلة المسائلة القانوينة، وإشراكه في الجرائم الإلكترونية، دون أن يدري، وهذا الخطأ يتمثل في إعطاء الأصدقاء كلمة المرور «الباسورد» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، وتسجيلهم على الشبكة، وعدم تغيير كلمة المرور «الباسورد» عند مغادرتهم من المنزل.

وأوضح المهندس شريف إسكندر، خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن هناك خطورة كبيرة على الفرد الذى يقوم بإعطاء الأصدقاء كلمة المرور «الباسورد» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، وتسجيلهم على الشبكة، ولم يقم بتغيير كلمة المرور «الباسورد» عند مغادرتهم من المنزل.

حيث أنَّه من الممكن اختراق جهاز الأصدقاء، ومعرفة كلمة المرور «الباسورد» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، خاصة أنَّه عادة ما يكون الأصدقاء من نفس المنطقة، وفقًا لتصريحات خبير التكنولوجيا والمعلومات لـ«الوطن».

وأشار «إسكندر»، إلى أنَّ التخوف لدى البعض من سرقة الإنترنت المنزلى الخاص بهم، يكمن في استهلاك «الداتا»، وبالتالى إنتهائها سريعا دون الإستفادة بها.

ولكن التخوف الأكبر من أن هناك أفراد يكون لديهم توجهات إجرامية، أو يرغبون فى عمل مشاكل إلكترونية، باستخدام الـ«ip» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي» الخاص بك، ومن الممكن أن يتم عمل جريمة باستخدام «الواي فاي»، وبالتالي يظهر «الواي فاي» الخاص بك خلال تحقيقات مباحث الإنترنت، وهو من المتوقع أن يتسبب في مشاكل لصاحب الجهاز والتعرض للمسائلة القانوينة، بحسب خبير التكنولوجيا والمعلومات.

لذا نوه «إسكندر» إلى ضرورة تغيير كلمة المرور «الواي فاي» الخاص بجهاز الإنترنت المنزلىي «الواي فاي»، عقب مغادرة الأصدقاء والأقارب المنزل، كي لا يعرض نفسه لمشاكل عدة بسبب «الباسورد» دون أن يدرى.

وهناك أيضًا من يشتكي من سرقة الإنترنت المنزلى، وتتمثل طرق معرفة ما إذا كان جهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي» مخترق ويتمّ سرقته أم لا، عبر فصل جميع الأجهزة والهواتف المتصلة بالشبكة داخل المنزل، ومراقبة جهاز الإنترنت المنزلي «الواي فاي»، ما إذا كانت إنارة الإنترنت ستضيء بعد فصل الأجهزة المتصلة بها أم لا؟ بحسب خبير التكنولوجيا والمعلومات.