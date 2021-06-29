مطار طابا يحصل على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

حصل مطار طابا بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، ليصبح إجمالي عدد المطارات، التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي للسفر آلآمن بمحافظة جنوب سيناء، إلى مطارين، هما مطار شرم الشيخ الدولي، ومطار طابا.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حصول مطار طابا على شهادة الاعتماد الصحي، يعزز القطاع السياحي بمدينة طابا ومدن خليج العقبة السياحية، خاصة أن آلاف السائحين الوافدين لجنوب سيناء سنوياً، يأتون عبر مدينة طابا، سواء عن طريق مطار طابا، أو مينائي طابا البري والبحري.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة القواعد الصحية بكافة مطارات المحافظة، والموانئ البرية والبحرية، وفقاً للمعايير العالمية وضوابط السلامة والصحة، التي وضعها مجلس المطارات الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأوضح المحافظ أن مطار طابا استقبل عدد من الوفود المعنية بمراجعة الإجراءات الاحترازية، وجميعهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تتبع منذ وصول الطائرة للمطار، وحتى وصول الوفود السياحية مناطق إقامتهم، لمنع تفشي فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة وصحة المسافرين، لافتاً إلى أنه جرى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، بلقاح فيروس كورونا.

تطوير مطار طابا ليصبح مطاراً دولياً

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تطوير مطار طابا ليصبح مطاراً دولياً، بتكلفة 37.5 مليون جنيه، وتضمنت أعمال التطوير إطالة الممر الرئيسي والمساعد بطول 4 كيل مترات، وعرض 45 متراً، وتجهيزه لاستقبال الطائرات ليلاً، وتوسعة مواقف الطائرات لتسع 12 طائرة من الحجم الكبير والمتوسط، وإنشاء مبني جديد للركاب يستوعب 1000 راكب في الساعة، بجانب توفير جميع التجهيزات الحديثة لتحقيق السيولة في حركة الركاب، وسرعة إنهاء الإجراءات لخدمة الحركة السياحية بمدن خليج العقبة.