الانتهاء من إصلاح وصيانة بئر مياه بوادي فيران في جنوب سيناء

انتهت فرقة الصيانة الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء. اليوم الثلاثاء، من إصلاح وصيانة بئر مياه رقم 2 بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس جغرافيًا.

وقال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات بالإدارة تلقت أمس إخطارًا بحدوث عطل مفاجئ بئر مياه رقم (2) بوادي فيران الذي يعمل بالطاقة الشمسية ، وعلى الفور جرى الدفع بفريق صيانة متخصص، وكافة المعدات اللازمة للكشف عن أسباب العطل وإصلاحه.

البئر يعمل بطاقة 40 متر في الساعة

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم، أن فريق الصيانة انتهى من إصلاح العطل اليوم، وأجرى صيانة شاملة للبئر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا البئر يعمل بطاقة 40 متر في الساعة، وأيضًا ري المزرعة النموذجية التي جرى إقامتها على مساحة 60 فدان لسد احتياجات مواطني القرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة تضم فريق لصيانة الآبار الشمسية التي تعمل بالطاقة الشمسية مدرب على طرق تشغيل وصيانة محطات وأبار الطاقة الشمسية وطرق تنظيف الخلايا الشمسية، واستخدام المساحات المخصصة لذلك مع خرطوم مياه بضغط منخفض.

تدريب المسئولين عن الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية

وأكد أنه جرى تدريب المسئولين عن الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية على كيفية تشغيل طلمبات الري، والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار خلال التشغيل، ومراقبة الطلمبات من حيث درجة الحرارة ومستوى الذبذبة والضوضاء، وكيفية نقل طريقة التشغيل من الخلايا الشمسية إلى استخدام التيار الكهربائي خلال فترات صيانة الخلايا أو وجود سحب وغيوم في أوقات الري، وكيفية قراءة المعلومات المختلفة من شدة التيار الكهربائي ومقدار الجهد والذبذبة، فضلًا عن التعريف بآليات الصيانة.