محافظ شمال سيناء: جهزنا 30 ملعبا للبدو.. «بنديهم فانلات وشورتات وكور»

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تدعم البدو، كما أنه يحرص على الالتقاء بهم دوما، ووفرت المحافظة لهم 2400 بيت «بدوي»، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها رصف الطرق، موضحًا: «عملنا 30 ملعب خماسي نجيلة صناعي في الجبال بجهود ذاتية».

وأضاف «فودة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «بروح لأولادنا في الجبال، وبعمل لهم مدارس ابتدائية ومدارس فصل واحد وبعدين بنعملهم ملعب كورة خماسي ونجيب الفانلات والشورتات والكور ونديهم الملعب ونقول لهم حافظوا عليه».

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الدولة المصرية تواصل مع البدو رفع روحهم المعنوية، وجعلهم يرفعون أعلام مصر: «نربي جيلا جديدا يحب بلدهم ومحافظتهم، وهذا ما نحاول التأكيد عليه».

من ناحية أخرى، شدد المحافظ على أنه جرى تطعيم كل العاملين في قطاع السياحة: «جالنا وفد من أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا، وسنعقد توأمة مع مدينة نيش الصربية للترويج للسياحة، على غرار ما حدث مع أذربيجان والمجر وبيلاروسيا لزيادة استقبال الوفود السياحية».

وتابع اللواء خالد فودة: «وزير السياحة يعمل بمنتهى القوة والنشاط، لكننا نقف بجانبه حتى لا يعمل بمفرده، فنحن نعمل بروح الفريق، لأن النجاح الذي تحقق مؤخرا في المحافظة ليس نتاجا لجهودي فقط، لكن الجميع شاركوا فيه».