السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بكورونا منذ أغسطس 2020

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ 12 أغسطس 2020.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1567، مقابل 1218 في بيانات الأحد و1318 الاثنين، لتصل حصيلتها الكلية إلى 486106 حالات، بينها 11724 نشطة، و1406 حرجة، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة السعودية.

وجرى رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا العدد 403 حالات، لتأتي بعدها منطقة الرياض بـ328 حالة والمنطقة الشرقية بـ326.

وتعتبر حصيلة اليوم، أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في السعودية منذ 12 أغسطس الماضي، حينما بلغ هذا المؤشر 1569 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 15 في إحصائية الأحد، و14 في إحصائية الاثنين، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7804 متوفين.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من كوفيد-19 في المملكة وصل إلى 466578 شخصا، بعد تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السعودية، في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

ودعت صحة تبوك جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح، وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.