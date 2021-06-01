خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمصريين في السعودية

يتسابق الجميع للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الجمعة الماضية، أن الحصول على لقاح فيروس ‏كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل، مشيرة إلى أن ذلك يشمل جميع ‏القطاعات سواء كان العام، الخاص، غير الربحي، داعية إلى الحث على البدء في إجراءات الحصول على ‏لقاح كورونا للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية تسجيل العمالة المصرية للحصول على لقاح فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك استمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

- يجب تصفح الموقع الرسمي للحصول على لقاحات كورونا داخل المملكة والمعروف على شبكة الإنترنت بـ «التسجيل لتلقي لقاح كورونا»، للحصول على الخدمة المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وذلك عبر تطبيق (صحتي).

- ادخل على رابط تطبيق (صحتي) على متجر جوجل أو متجر آبل.

- حمل تطبيق (صحتي).

- سجل بياناتك.

- اضغط على (لقاح كورونا) لتسجيل طلب تلقي اللقاح.

- يتم تقييم الأهلية لأخذ اللقاح وفق المعلومات المدخلة.

- يبدأ الأطباء في تلقيح اللقاح من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:30 مساء، على أن تقدم الخدمة بشكل مجاني للمواطن والمقيم.

- يتم التطعيم على ثلاث مراحل، كل مرحلة لها فئات مستهدفة:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

1. المواطنون والمقيمون ممن هم فوق 65 سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

2. الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40%.

3. من لديهم نقص في المناعة مثل: زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

4. من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

1. المواطنون والمقيمون ممن تجاوز أعمارهم 50 سنة - باقي الممارسين الصحيين.

2. من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30-40%.

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

1- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.