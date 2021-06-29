«يونس» ينشر جولة رئيس الوزراء في منطقة بطن البقرة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء‎ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في منطقة بطن البقرة في حي مصر القديمة، حيث توجد بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة.

وأشار «يونس» إلى أن الدولة تمكنت من إزالة المنطقة العشوائية بطن البقرة بالكامل وتسكين أكثر من 1850 أسرة في المنطقة ضمن مشروع الأسمرات العظيم، مؤكدا أن هذا التغيير يدخل ضمن حقوق الإنسان التي توفرها مصر لمواطنيها.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: «المنطقة دي كانت زيها زي تل العقارب والدويقة وغيرها من المناطق اللي كانوا بيعايرونا بيها والحمدلله تخلصنا منها وإحنا مستمرين نرجع العاصمة لتاريخها عشان القاهرة كانت عاصمة الشرق كله، دي إعجاز والله إن العشش والمنطقة غير الآمنة اتغيرت، مصر عاملة إعجاز والنهارده رئيس الوزراء والمحافظ وعدد من الوزراء بيزورا المنطقة عشان يتباهوا بما يحدث ونشوف هنعمل إيه في المنطقة دي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن منطقة بطن البقرة سيتم تطويرها الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة: «مفيش حاجة مش شغالين عليها القديم بنجدده واللي عاوز يتزال لأنه غير آمن برضه شغالين عليه بنشيله ونسكن أهالينا في منطقة آمنة، اتفرج على مجمع محاكم مصر الجديدة حاجة فخر، تطوير في كل شبر في مصر، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».