«الشريف» يودع قنصل عام فرنسا ويهديها «مفتاح الإسكندرية»

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، جاناينا هيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لتوديعها بعد توليها منصب نائب سفير بدولة الأردن الشقيقة، حيث أهداها «مفتاح الإسكندرية»، تكريماً لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ.

محافظ الإسكندرية يثمن دور قنصل فرنسا في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية

وقدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشكر إلى قنصل فرنسا على دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، وخاصةً تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية ومدينة الإسكندرية، متمنياً لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة تواجدها في الإسكندرية.

قنصل فرنسا: ممتنة لكرم أهل وشعب الإسكندرية

ومن جانبها، أعربت جاناينا هيريرا عن مدى سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، وتقدمت بجزيل الشكر إلى كرم أهل وشعب الإسكندرية، وأكدت على مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها.

وقدمت قنصل فرنسا الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.

حفل توديع سفير فرنسا في القنصلية الفرنسية في الإسكندرية

وعقب ذلك اللقاء، نظمت القنصلية العامة لفرنسا في الإسكندرية حفل تحت عنوان الإخوة والمساواة والحرية، بمناسبة مغادرة ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر، بحضور القنصل العام لفرنسا في الإسكندرية، جاناينا هيريرا، وشهد الحفل تقديم القنصل العام الجديد.