«خبطها توكتوك وكساحة كملت عليها».. قصة مصرع الطفلة «روان» بالإسكندرية

لقيت فتاة صغيرة مصرعها أثناء سيرها في «شارع 45»، بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، في حادثة مزدوجة، بدأت باصطدام مركبة «توكتوك» بالطفلة، مما تسبب في سقوطها على الأرض، وعند محاولتها النهوض، صدمتها «كساحة»، تحمل سيارة، لتهشم رأسها وتسقط جثة هامدة.

مصرع طفلة في حادث سير مزدوج في الإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية أخطاراً من قسم شرطة المنتزه ثاني، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير في «شارع 45»، بمنطقة العصافرة، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثاني إلى موقع الحادث.

حالة الطفلة بعد اصطدام توك توك وكساحة بها

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طفلة تُدعى «روان السيد»، طالبة في المرحلة الإعدادية بمدرسة «الدكتور أحمد فتحي سرور»، وتبين وجود كدمات وتهشم في الرأس نتيجة الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن الفتاة كانت تسير في «شارع 45»، ومن ثم اصطدمت بها مركبة «توكتوك»، مما تسبب في سقوطها أرضاً، وعند محاولتها النهوض، صدمتها «كساحة»، لتكمل عليها، حيث أصابتها في رأسها، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

بتقنين الإجراءات تم ضبط سائقي المركبتين المتسببتين في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

حزن كبير من مواطني الإسكندرية على «روان»

الطفلة السكندرية الصغيرة «روان»، التي لقت مصرعها دهساً في حادثة مزدوجة، تركت حزناً بالغاً بين أبناء المدينة الساحلية بشكل عام، وأبناء منطقة العصافرة بشكل خاص، حيث كثرت منشورات النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المواطنين خلال جنازتها، التي خرجت بعد صلاة العصر اليوم الاثنين، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفنها، وتسليمها إلى ذويها.