متحدث الزراعة: منطقة الدلتا الجديدة ستكون نقلة نوعية للاستثمار

قال الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع وزيري الزراعة والري، جاء من أجل متابعة إنشاء منطقة الدلتا الجديدة، لأنها ستمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار الزراعي في مصر، مبينا أنه تم تهيئة طرق بنية تحتية لهذه المنطقة مثل طريق الضبعة، وكذلك إنشاء محطة تحلية المياه والصرف للمساعدة في خدمة الإصلاح الزراعي لتحقيق مشروع متكامل في منطقة الزراعة، لافتا إلى أن المساحة تبلغ 2.2 مليون فدان سيتم زراعتهم والتصنيع الزراعي فيها أيضا.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الدلتا الجديدة تعد من أجود الأراضي من ناحية الخصوبة مع توفر موارد مائية لها وبنية تحتية وأسواق متعددة.

وأوضح مساعد وزير الزراعة، أن هناك تنسيقا بين قطاعات الدولة المختلفة، لافتا إلى وزارة الزراعة هي المسئولة عن هذا المشروع حيث تقوم بتجهيز التربة وتقديم كل الدعم الفني، بجانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي يقوم بدور كبير لصناعة المناطق المختلفة في الدلتا الجديدة، وكذلك الهيئة الهندسية التي تنفذ البنية التحتية للمنطقة للكامل ووزارة الري والموارد المائية.

وأشار مساعد وزير الزراعة، إلى أن مشروع الدلتا أحد مشروعات الدولة في القطاع الزراعي، مبينا أن الدولة ضخت أموالا كثيرة للمشاريع الزراعية منذ عام 2014، مثل مشروعات تعمير سيناء ومشروع جنوب الوادي ومشروعات التوسع الرأسي والري الحقلي وإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليا، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يشارك بأكثر من 17% من إجمالي الدخل القومي وهو قطاع مؤثر وهام وله أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.