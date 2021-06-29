وزير التعليم لأمهات الطلاب: «بلاش توتروا العيال» بالجلوس أمام اللجان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة متعاونة مع وزارة الصحة والسكان في إجراءات التعقيم للمدارس، أثناء امتحانات الثانوية العامة، محذرَا أولياء الأمور من التجمهر، أمام مبنى المدرسة التي فيها لجان امتحانية، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات بلا توتر وكذلك بكل هدوء «بلاش توتروا العيال بالجلوس أمام اللجان».

وعن طلاب الدبلومة الأمريكية، أوضح «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة التربية والتعليم، كان لها دورا كبيرا جدا في احتواء طلبة الدبلومة الأمريكية، بعدما توقف امتحان السات الأمريكي، «اعتمدنا امتحان إي سي تي، للطلاب اللي حاليا في آخر سنة أو السنة اللي قبل الأخيرة، بس اللي هيعمل السوبر ماتشينج، هي وزارة التربية والتعليم وليس التعليم العالي، لكن هنمد وزارة التعليم العالي بالنتيجة».