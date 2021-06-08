طارق شوقي يكشف نسبة تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية بلقاح كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الصحة تحرص على تطعيم المدرسين والمشرفين المشاركين في الامتحانات على مستوى المديريات، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم أكثر من 50% من الجرعة الأولى، وبعد 21 يوما قبل الامتحان النهائي سيتم أخذ الجرعة الثانية.

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن تسجيل إجابات امتحانات الثانوية العامة يظل اختياريا في التابلت، ولكن على «البابل شيت» إلزامي، ولكن ننصح بكتابة الإجابات بالتابلت أيضا لأن له الكثير من المميزات، من ضمنها تغيير الإجابة بسهولة، لافتا إلى أنه سيتم تصحيح إجابات التابلت والبابل شيت، «احنا مش بنعمل الحل السهل، احنا بنديلهم شيء صعب علينا عشان نريحهم ونأمن لهم الامتحان بكل الطرق، نزيل كل المخاوف».

وأكد أن الطالب إذا حل البابل شيت سلمه ووضع إجاباته على التابلت أصبح لديه مجموعتين من الإجابات، حله على التابلت سيتم تصحيحه عبر السحابة الإلكترونية بسوفت وير مخصوص وتخرج منه النتيجة، بينما إجابات البابل شيت يتم تصحيحه بطريقة أخرى وتنتج عنه نتيجة، وسيتم مقارنة النتيجتين وإذا وجد هناك اختلاف سيتم التعامل معه وتصحيحه لمصلحة الطالب.

وتابع: «السكانر ممكن ميعرفش يتأكد من إجابة الطالب في سؤال معين، لأنه ممكن يكون حط دايرتين أو حط دايرة ومسحها فالكمبيوتر مش عارف قصده دي ولا دي، لو الكمبيوتر تعذر بيدينا نقطة حمراء، وتدل إن الإجابة دي محتاجة مراجعة، لو فشل الكمبيوتر في التعرف على إجابة الطالب مش هياخد صفر، بس هنشوف التابلت، واللي هتكون إجابته واضحة، وبالتالي هنعتمد على إجابة التابلت وحفظ حق الطالب».