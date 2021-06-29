تسمم 7 أشخاص تناولوا «طعمية فاسدة» بسوهاج

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي، اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم طعاما فاسدا، عبارة عن «طعمية»، بمنزلهم في قرية «التحرير»، دائرة مركز طما، بشمال محافظة سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية، وتم تحويل الأطفال لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة بوصول كل من «نهى محمد صلاح الدين»، 30 سنه، و«أحمد وليد محمد صالح»، 4 سنوات، و«محمود وليد محمد»، 3 سنوات، و«أمل الحسينى أحمد»، سنتين، و«محاسن عاطف أحمد»، 67 سنة، و«مديحة أحمد السيد»، 47 سنة، و«آية عبد الرحمن محمد»، 20 سنة، جميعهم يقيمون بقرية «التحرير»، مصابين بحالة إعياء إثر تناول طعام فاسد، وتم حجزهم بقسم الباطنة، تحت الملاحظة الطبية، وتم تحويل الأطفال إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم إثر تناول وجبة طعام فاسدة «طعمية»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبل مستشفي جرجا العام ربة منزل وأطفالها الثلاثة، يقيمون بقرية «مزاتا»، دائرة مركز جرجا، مصابين بحالة إعياء، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، وتم حجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة الطبية، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.