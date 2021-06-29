وزير التعليم: فكرة الامتحان الإلكتروني هدفها توفير تكاليف الطباعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فكرة الامتحانات الإلكترونية كان هدفها فقط توفير تكاليف طباعة امتحانات الثانوية العامة، موضحا «لدينا 700 ألف طالب، وبالتالي طباعة الامتحانات لهذا العدد أمر مكلف جدا، والامتحان الإلكتروني أوفر».

وأكد أنه تم تجهيز 2600 مدرسة بالإنترنت وخطوط الفايبر والواي فاي، لتسهيل تشغيل التابلت والوصول للمحتوى الرقمي داخل المدارس.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن هدفه الأساسي من منظومة التعليم الجديدة هو تغيير أسلوب التقييم لقياس مهارة الفهم، منوها بأن الهدف من الدرس هو فهمه، وليس مهارة الحفظ واسترجاع المعلومة، موضحًا أنه تم إضافة مواد تفاعلية رقمية لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم على تفادي الوسائل القديمة في المذاكرة، فقمنا بإطلاق منصة إدارة التعليم على بنك المعرفة المصري وتمت إتاحته لجميع الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم توفير جهاز تابلت مجاني لكل طالب لتسهيل الوصول إلى المصادر والمحتوى الرقمي، كما تم إطلاق منصة حصص مصر دخل عليها 2 مليون مشاهد، إضافة إلى إطلاق منصة البث المباشر وقناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 ، ومنصة ذاكر.