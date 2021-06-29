وزير التعليم: التابلت في امتحانات الثانوية العامة لتسجيل الحضور فقط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التابلت في امتحانات الثانوية العامة، سيكون من أجل تسجيل حضور الطلاب فقط، بينما الإجابات ستكون على البابل شيت، وأنه تم عقد 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة واختبار الشبكات.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن التطوير في المرحلة الثانوية تم اختزاله في موضوع التابلت، مشيرًا إلى أن المناهج الموجودة جيدة من حيث مخرجات التعلم، وتمت إضافة مواد رقمية لمساعد الطلاب، في فهم مخرجات التعلم وتفادي الوسائل القديمة في التعلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير منصة حصص مصر، ووصلت عدد المشاهدات فيها قرابة مليون ونصف المليون، وبها 84 ألف بنك أسئلة ونماذج استرشادية، إضافة إلى منصة البث المباشر والقنوات التعليمية، مؤكدا أن حجم المشاهدات على المنصات والقنوات يدل على أن الطلاب يستخدمون هذه المنصات بالفعل.