هل يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بــ500 عام؟.. أزهري يعلق

هل يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام؟ سؤال يشيع انتشاره في المجتمع، لاسيما بين الفقراء، ويتخذه البعض سندا للتقليل من الغنى وتفضيل الفقر، فهل له أحدايث تدعمه وما درجة صحة هذه الأحاديث؟ وهل تجزم هذه الأحاديث بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء؟

«الوطن» تستعرض الحديث النبوي الشريف، وتعليق مسؤول من جامعة الأزهر على ما ورد من أحاديث في هذه المسألة الغيبية خلال التقرير التالي.

ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو، وقال الترمذي: حسن صحيح.

كما وردت طرق أخرى لرواية هذا الحديث، وهي طرق عن أبي هريرة، ومن ذلك ما رواه الثوري، عن محمد بن زيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: «إن فقراء المؤمنين، يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك خمسمائة عام».

وقال أحمد: «حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، هو ابن شريح، أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة - يعني إلى الجنة - بأربعين خريفا». وكذا رواه مسلم من حديث أبي هانئ حميد بن هانئ.

د.شاكر: غيبيات يعلمها الله.. والمال يُسأل عنه صاحبه يوم القيامة

من جانبه، علق الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بإعلام الأزهر، على ماورد في هذه الأحاديث وحقيقة دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، قائلا إن الحُكم بدخول الجنة من عدمه والسبق والتأخر فيها علمه عند الله، وإن اختص الله إنسانا بفضل عن غيره فإن حسابه يزداد، فالمال يسأل عنه صاحبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذا حسابه يختلف عمن ليس لديه مال.

وأضاف شاكر، أن الفقر ليس حجة لدخول الجنة، فربما أورث الفقر لصاحبه نكد العيش والتذمر، فتحدث بكلام يخرجه عن ملته، ورب غني أنفق ماله وعلمه في خدمة الناس فارتفع أجره، وعلت منزلته في الدنيا والآخرة، لافتا الى أن أهمية الأمر ليست في أسبقية دخول الجنة، لكن المهم في المنزلة التي ستكون بداخلها، فربما تأخر شخص عن غيره في دخولها، لكن منزلته فيها أعلى.

الحديث لا يدعو الفقراء إلى التقاعس لضمان دخول الجنة

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن الحديث عن دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، لا يفيد التقاعس عن العمل والتوكل على أنه فقير وسيدخل الجنة قبل الغني، لكنه أدعى للعمل، فمن كان غنيا شاكرا أعلى الله منزلته في الدنيا والآخرة، فكما روي عن النبي صلّ الله عليه وسلم «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالَاً وَعِلْمَاً فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقَّاً، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ومن كان فقيراً راضياً لله عابداً ساجداً أسكنه الله فراديس جنانه.