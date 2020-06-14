هل يرى أهل الجنة الله سبحانه وتعالى؟.. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك آية قرآنية في سورة القيامة تدل على أن هناك بعض الناس سيدخلون الجنة ولكن لن يروا الله سبحانه وتعالى "وجوه يومئذ ناضرة" ولما جاءت وجوه بالتنكير دلت على التخصيص ولم يقال "والوجوه ناضرة إلى ربها ناظرة" مما يعني أن الوجوه كلها سترى الله سبحانه وتعالى وإنما جاء أن هناك نوعية معينة من الناس.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن القرآن الكريم أخبرنا أن الجنة نفسها درجات وأهل الجنة لن يكونوا متساوين في المنزلة والمكانة فيقول الله سبحانه وتعالى "أولئك لهم درجات العلا"، "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم"، لذلك العلماء تبين لهم أن هناك جنة تسمى "المأوى، النعيم، عدن وهي الجنة الثابتة التي لا تتغير وهي الوسطى بين أصحاب الجنة ولكن أدنى درجاتها منزلة وأن كلمة عدن تعني المستقر".

وتابع، أن جنة الفردوس الأعلى يوجد فوقها ما يسمى بالمقام المحمود ومن يحظى بها شخص واحد فقط "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"، ودلت الأحاديث على أنواع منهم أيضا وهم كافل اليتيم، من كتم غيظاً ومن يحرص على إخفاء صدقته، ومن يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.