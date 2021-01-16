خالد الجندي يتحدث عن صفات أهل الجنة: لا يغضبون لأنفسهم ويعذرون الناس

ظهر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مرتديا «كاب» في حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» الذي يقدمه عبر شاشة «dmc»، وتطرق إلى صفات أهل الجنة، موضحًا أن أحدًا منهم لم يكن يتوقع أن يكون من أهل الجنة، ويرون أنهم حصلوا على أكثر مما كان يستحقون، إذ كانوا يرون أنهم أصحاب معاصي وذنوب، بالرغم من أن ذنوبهم ليست كبيرة مقارنة بغيرهم.

وأضاف، «أهل الجنة لا يغضبون لأنفسهم، ويتسامحون، ولديهم بشاشة في الوجه، ودائمًا ما التفاؤل شعارهم، ويرون أن كل ميت مرحوم، وكل مريض شهيد، وكل مذنب مستور، وكل عاصٍ مفتوح له بابا من أبواب التوبة، ويلتمسون الأعذار للناس ويتحملون إيذاء الآخرين، ولا ينطقون بما يجرح مشاعر الآخرين ولا يتتبعون عورات الناس ويتصدقون في سبيل الله ويحافظون على أوطانهم».

وتابع، بأن جلسات الآخرة (في القرآن) تعجبه، إذ تلفت نظرة جلسات أهل النار في الآخرة، مؤكدا أن كتاب الله لديه قدرات خاصة على تحويل الكلمات المكتوبة إلى صور مرئية، ويكتشف دائمًا قارئ القرآن أن المشاهد التي يقرأها متحركة، فهناك من يندم، وهناك من يفرح، وهناك من يبكي وهناك من يندم.

وأردف، «الموضوعات الأخروية لطيفة جدًا»، داعيا متابعيه إلى التأمل في آيات القرآن الإخبارية التي أخبر بها الله عن عالم الآخرة، كون القرآن الكريم من لدن سميع عليم، إذ أن لا زمن فيه: «القرآن كلام ربنا، وربنا ليس لديه زمن، وكل الأزمنة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى في علمه المكنون، وبالتالي لا يجوز ان نقول إن مستقبل الأيام عند الله كذا، فالله يعلم ما كان وما سيكون»، مواصلا أن المشهد القرآني عندما يتكلم عن أمر أخروي فهو يروي أمرا واقعا وحصل، فالله يبدي الأمور، مثل قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر)».