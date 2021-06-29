عاجل.. انتحار شاب بإضرام النار في نفسه بطنطا

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار قبل قليل، بإضرام النار في نفسه، في قرية «خرسيت»، التابعة لمركز طنطا، في محافظة الغربية، حيث لفظ أنفاسه بعد نقله للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود هاني، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب في العقد الثالث من العمر، مصاباً بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 100%، ولا يمكن استجوابه، وتوفي بعد ساعات من وصوله.

وتبين أن الشاب قام بسكب مادة بترولية «بنزين» على جسده، وأضرم النيران في نفسه، أمام منزله، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه بعد قليل من وصوله المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.