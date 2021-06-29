«وزير التعليم»: التابلت سيكون مرجعا للكتب الدراسية وتسجيل الحضور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليا على طباعة امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة 9 ملايين بابل شيت الذي سيجيب فيه الطلاب، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم تأمين التابلت بشكل جيد، من أجل استخدامه في تسجيل الحضور والانصراف، مع إتاحة نسخة رقمية للكتب الدراسية، وأنه سيتم إغلاق منصة الامتحان الإلكتروني على التابلت تماما.

وأضاف «شوقي» خلال مؤتمر صحفي، أن التابلت سيكون فقط مرجع للكتب الدراسية وتسجيل الحضور في امتحانات الثانوية العامة، أما الإجابة على امتحانات الثانوية العامة ستكون على البابل شيت فقط، كما حذر طلاب الثانوية العامة من أنه في حالة ضبط أي تابلت مخترق، قام صاحبه بعمل تهكير له، سيتم فورا سحب التابلت منه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك»، والوزارة ستسمح لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسي الخاص بالوزارة، مع السماح بكتابة ملاحظاته الشخصية عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم سحب أي كتب مخالفة لذلك من الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، وأنه سيتم تحرير محضر للطالب.