طارق شوقي: البنية التحتية في لجان الامتحانات تعمل بكفاءة 100%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التجريبي الأخير الذي أجرته الوزارة منذ 10 أيام «كان آخر تجربة نطمن بيها على الشبكات، ودلوقتي نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة عالية جدًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات».

وأضاف «شوقي»، في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم، حول تعليمات امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتفاصيل الخاصة بالدبلومة الأمريكية، بثته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البنية التحتية في لجان الامتحانات تعمل بكفاءة بنسبة 100%، «الطلاب تعرفوا على نوعية الأسئلة وشكل الـ«بابل شيت»، واطمأنينا على كفاءة المنظومة الإلكترونية في 1792 لجنة رسمية، التي سيُعقد الامتحان فيها، والطلاب استجابوا لاستخدام الـ«بابل شيت» بشكل رائع، والأداء العملي لهم مبشر جدًا، وأريد أن يطمئنوا هم وأهاليهم».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا كبيرا من أجهزة التابلت خارج المنظومة تم العبث بها إلكترونيا، وبعض الناس اشتروا أجهزة تابلت من خارج الوزارة لاستخدامه.