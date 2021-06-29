وزير التعليم يجيب.. لماذا لن يحصل أي طالب على الدرجات النهائية؟

حالة من الجدل، أثارها تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلانه أنه لن يستطيع أي طالب في الثانوية العامة 2021، الحصول على الدرجات النهائية أو تقفيل الامتحان، وأن النتائج سوف تكون مختلفة عن السنوات الماضية.

وتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حول مبررات وزير التربية والتعليم، بعدم استطاعة الطلاب تحقيق الدرجات النهائية حتى لو كان بينهم متفوقون ومتميزون علميا، وهي النقطة التي ركز عليها أغلب الذين تابعوا المؤتمر الصحفي للوزير الذي عقد مساء اليوم لإعلان الاستعدادات النهائية للامتحانات.

وزير التعليم: لا بد أن يتفهم الطلاب تغيير أسلوب التقييم

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه من الممكن أن يحصل طالب على 100%، ولكن في حالات ناردة، ولكن ليس سهلا خاصة في نوعية الامتحانات الجديدة، مشيراً إلى أنه لن يحرز أحد الدرجات النهائية في الـIG أو الـSAT أو الـ TOEFL.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المهم أن يتفهم الطلاب وذويهم أن هناك تغيير في الامتحانات وأسلوب التقييم، وأن تقفيل الامتحان ليس هو الهدف، وإنما الأداء الأفضل مع من يتنافسون معي.

وزير التعليم:3 أشياء ممنوعة للطلاب في امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، إن هناك 3 أشياء ممنوعة على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2021، مضيفًا: «يمنع الدخول بتابلت خارجي بعيد عن المنظومة الإلكترونية المرتبطة، بالوزارة، إضافة إلى كتاب غير كتاب الوزارة مثل الملازم أو الكتاب الخارجى، وأخيراً محاولة اختراق التابلت».

وأشار شوقي إلى إن أي تابلت تم تهكيره، سيتم سحبه من الطالب ولن يتم إعادته إليه طوال فترة الامتحانات، قائلًا: «التصحيح إلكترونيا لجميع الطلاب، في معامل مؤمنة ومجهزة، ومن قام بتهكير التابلت أو يفكر في استخدام تابلت غير تابلت الوزارة، نحذره تحذيرا أخيرا، تراجع حفاظا على مستقبلك، الطالب الذي يصطحب معه أي كتب خارجية سوف يتم تحرير محضر له، ويعامل معاملة الغشاش، لأن الإجابات سوف تكون بالبابل شيت فقط».