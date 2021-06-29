حدز الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من 3 أشياء ممنوعة على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2021،المقرر لها أن تنطلق يوم 10 يوليو المقبل، قائلًا: «يمنع الدخول بتابلت خارجي بعيد عن المنظومة الإلكترونية المرتبطة، بالوزارة، إضافة إلى كتاب غير كتاب الوزارة مثل الملازم أو الكتاب الخارجى، وأخيراً محاولة اختراق التابلت».

وزير التعليم: من يحاول الغش يفكر أكثر من مرة وعقوبات مشددة

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه في حالة ضبط أي تابلت مخترق قام صاحبه بعمل بتهكير، سيتم فورا سحب التابلت منه، مشددَا على أن من يحاول الغش يفكر أكثر من مرة، سوف نطبق عليه القانون بشدة، والنتائج سوف تكون مبهرة، وكل شيء معد لامتحانات سهلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن دخول أي محمول بلجنة امتحانات الثانوية العامة سيعاقب بقانون الغش، إضافة إلى التابلت الذي سيكون من خارج المنظومة، لافتا إلى أنه من يحاول الغش عليه التفكير أكثر من مرة لأن هذه المحاولات بها إهدار للعدالة مع باقي زملائه وسوف يطبق عليه قانون الغش.

شوقي : لن يتمكن أي طالب بالثانوية من تقفيل الامتحان

أكد وزير التربية والتعليم، أن هناك مشاورات مع التعليم العالي، لفصل تنسيق إيه إس تي، عن أي تنسيق آخر مثل السات وإي سي تي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي طالب لن يتمكن من تقفيل الامتحان في الثانوية العامة، والمجاميع سوف تكون مختلفة عن الأعوام السابقة ، والهدف ليس الحصول على الدرجات النهائية، مشيراً إلى أن المستهدف حل أكبر عدد من الأسئلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب.

شوقي: 84 بنك أسئلة و491 نموذجا استرشاديا بمنصة حصص مصر

وتابع شوقي أن هناك منصات ونماذج استرشادية على التليفزيون وموقع وزارة التعليم، وسوف يؤدي الطلاب أداء جيدًا، والمطلوب هو التحضير الجيد.

وأشار وزير التعليم، إلى أن منصة حصص مصر مراجعاتها تعمل يوميا، وعليها 300 ساعة فيديو، وعدد مشاهداتها مليون ونصف، وبها 84 بنك أسئلة و491 نموذجا استرشاديا، موضحا أن هناك أيضا منصة ذاكر، ودخل عليها 482 مليون مشاهدة، ومنصة إدارة التعلم، والقنوات التعليمية.