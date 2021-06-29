«الوطن» تنفرد بنشر عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021.. الجبر الأقل

جدل كبير أثاره طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية، بشأن عدم إعلان الوزارة عن شكل الامتحان وعدد الأسئلة، خاصة أنه لم تفصلنا سوى أيام قليلة عن بدء ماراثون الثانوية العامة المقرر له 10 يوليو المقبل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة استقرت على عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كل المواد، لطلبة الشعبتين العلمية والأدبية.

وأشار إلى أن أسئلة امتحانات مواد الثانوية العامة، تتوزع درجاتاتها بمعدل درجة واحدة لكل جزئية، باستثناء اللغة العربية؛ فلم يصلح أن تكون ٨٠ سؤالا لتتوازى مع درجات المادة وهي 80، فيتكون الامتحان من 60 سؤالا؛ ويشمل أسئلة عليها درجة أو درجة ونصف ودرجتين.

وكشف المصدر أن توزيع عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة يكون كالتالي:

اللغة العربية 60 سؤالًا

الرياضيات (الاستاتيكا) 25 سؤالًا

الأحياء 50 سؤالًا

التاريخ 50 سؤالًا

الكيمياء 50 سؤالًا

الفيزياء 50 سؤالًا

الجيولوجيا 50 سؤالًا

علم النفس 50 سؤالًا

الفلسفة 50 سؤالًا

الجبر 25 سؤالًا

الديناميكا 25 سؤالًا

الجغرافيا 50 سؤالًا

التفاضل والتكامل 25 سؤالًا

اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) 40 سؤالًا

اللغة الأجنبية الثانية، كالتالي:

الفرنسية 33 سؤالًا

الإسبانية 33 سؤالًا

الإيطالية 33 سؤالًا

الصينية 33 سؤالًا

الألمانية 33 سؤالًا