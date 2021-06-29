حلم يتحقق.. 1850 أسرة من أهالي منطقة بطن البقرة ينتقلون لـ«شقق آدمية»

منذ قرابة 4 أعوام، زارت «الوطن» منطقة بطن البقرة العشوائية، تلك المنطقة التي كان يفتقد أهلها لكل مقومات الحياة الآدمية فلا يوجد لديهم صرف صحي، ومنازلهم متصدعة، ويعيشون في منطقة يتواجد بالقرب منها منطقة جبلية، بالإضافة لأن «البيوت في حضن بعضها»، كما وصفها الأهلي حينما زرناها، لكن الأمر تغير تماماً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة لتصلها يد التطوير.

إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بالكامل

ويُصنف صندوق المناطق العشوائية، المناطق غير الآمنة أو «الخطرة»، إلى أكثر من معيار، ومنها ذات الخطورة الداهمة، ودرجات خطورة أخرى، إلا أن الدولة المصرية من المُقرر أن تعلن عقب شهرين انتهاء «المناطق غير الآمنة» من مصر، حسب تصريحات للمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق».

وعملت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، و«صندوق العشوائيات» على نقل الأهالي من المناطق التي كانوا «يعيشون على هامش الحياة» بها، إلى مناطق آدمية، وعقب نقلهم لمساكن جديدة، عملت أجهزة الدولة على إزالة تلك المنطقة العشوائية بالكامل، لعدم إمكانية تطويرها وهي على وضعها السابق.

تسكين أهالي منطقة بطن البقرة في الأسمرات

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منطقة «بطن البقرة»، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة ونائبته للمنطقة الجنوبية والرئيس التنفيذي لـ«تطوير العشوائيات».

وعلى هامش زيارته، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن عدد الأسر التي تم نقلها من «بطن البقرة» إلى مساكن حضارية بديلة بلغ 1850 أسرة، حيث يعيشون حالياً في مناطق متكاملة الخدمات بعدما عانوا لفترات طويلة، موضحاً أن التسكين تم في «مشروع الأسمرات».

وأضاف محافظ القاهرة، خلال شرحه لرئيس الوزراء الأعمال التي تم تنفيذها، أن عدد العقارات التي أزيلت بالكامل من المنطقة بلغت 666 عقاراً، و147 ورشة ومعرض.

وأوضح أن منطقة بطن البقرة تقع على مساحة 32 فدان، وأنه تم الانتهاء من إزالتها بالكامل حيث من المُقرر أن يتم استغلال تلك المنطقة في مشروع تطوير منطقة الفسطاط.

مدبولي: تطوير المناطق العشوائية حق من حقوق الإنسان

ووصف «مدبولي»، خلال جولته، إزالة المناطق غير الآمنة وتوفير بديل آمن وآدمي للمواطنيين بأنه «يشبه الحلم»، موضحاً أن اهتمام الدولة بهذا الملف، وتحقيقها إنجازات كبيرة في ملف العشوائيات بأنها «حق من حقوق الإنسان التي توفرها الدولة».

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على توفير الحياة الكريمة لأهالينا في المناطق العشوائية، والارتقاء بمستوى معيشتهم.