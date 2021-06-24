رئيس الأسمرات بعد نقل سكان بطن البقرة: «إحنا بقينا كومباوند وكله جديد»

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه يكفي الرئيس عبدالفتاح السيسي فخرا وشرفا بالوقوف أمام المولى عز وجل بعد نقل أكثر من 1800 أسرة من منطقة بطن البقرة إلى حي الأسمرات على 3 مراحل، حيث انتقل المواطنون من حياة غير آدمية عانوا أثناء وجود رؤساء آخرين حتى أدركهم الرئيس السيسي الذي جعلهم يعيشون في حياة أفضل.

وأضاف «الغندور»، خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أمس الأربعاء كانت أول ليلة للمواطنين في حي الأسمرات، مبينا أن الدولة وفرت قوافل طبية في 11 مجالا مختلفا وفتحت لهم ملفات علاج وتأمين في وقت قياسي.

وأكد رئيس حي الأسمرات: «الأسمرات كانت في فرح النهاردة والمواطن دخل البيت جديد بعفش جديد عشان دي أوامر الرئيس السيسي وفي أوض نوم كاملة ومطابخ جاهزة على الاستخدام وشاشات إل سي دي، وغسالات وسخان وكل حاجة، ده بقى كومباوند الأسمرات مفيش توك توك وفي فيوهات على ملاعب رياضية ومحافظ القاهرة بيجلنا باستمرار يتابع التنفيذ».

من جهته قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن إزالة 100% من العشوائيات في منطقة بطن البقر يمثل يوم عيدا للأهالي في المنطقة وستوجد أعياد أخرى في مناطق أخرى انتقل فيها الأهالي من مناطق غير مخططة وعشوائية إلى مناطق مخططة وتم مرافق جيدة.

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج أن منطقة بطن البقرة كان بها صعوبات شديدة وتشوق الأهالي القاطنين فيها للنقل إلى مناطق أخرى بسبب صعوبة المكان الذين يعيشون فيه.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات: «كانوا بيستغيثوا من 2016 وقالوا هتنلقونا فين بس لما شافوا المشروعات العملاقة اللي إحنا عملانها وبقيت علامة في الجمهورية كلها تخوفوا إن ميجيش عليهم الدور للنقل في المناطق الجديدة الجيدة، الأول كنا بنعاني إن الناس تصدقنا لكن دلوقتي بقيت ناس كتير تطلب تنقل، وبطن البقرة دي هتخش في مشروعات كبيرة، إحنا عاوزين نرجع القاهرة لجمالها اللي كان حاصل في تلاتينات القرن الماضي، وكانت أحسن مدن العالم وده بقى عاوزين نرجعله في تلاتينات القرن ده، لازم المكان ياخد الطابع الإسلامي عشان هما جنب الفسطاط ومجمع الأديان».