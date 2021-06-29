تحديث جديد من «واتساب».. تواصل بدون إنترنت

أعلن تطبيق المراسلة الفورية «WhatsApp» تحديثًا جديدًا له من خلال Google Play Beta Program، وبذلك يصل الإصدار الجديد تحت مسمى 2.21.14.1.

وقال موقع webetainfo إن تطبيق واتساب «WhatsApp» يستمر في العمل على أجهزة متعددة بعد إطلاقه الميزة الجديدة، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين في تحديث مستقبلي، استخدام WhatsApp Web و WhatsApp Desktop و Portal دون اتصال هاتف المحمول بالإنترنت.

وذكرت آخر الأخبار حول الأجهزة المتعددة أنه لن يكون من الممكن توصيل هاتف محمول ثانٍ باستخدام الإصدار الأول من أجهزة متعددة، ولكن بفضل بعض المسارات الأخرى التي عثر عليها WABetaInfo، يمكننا أن نتخيل أنه قد يكون متاحًا في المستقبل، نظرًا لأن WhatsApp يقوم بتطوير خيار تسجيل الخروج للأجهزة المحمولة المرتبطة.

يقوم واتساب WhatsApp في الوقت الحالي بتحديث القسم الذي سيكون متاحًا عند تمكين الأجهزة المتعددة لحساب WhatsApp الخاص بك، مشيرًا إلى أن رسائلك ومكالماتك ستظل مشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام أجهزة متعددة.

ويؤكد تطبيق واتساب WhatsApp أيضًا أنه يمكن للمستخدم استخدام هاتف واحد فقط مع أجهزة متعددة باستخدام هذا الإصدار التجريبي، ستتوفر هذه الميزة في التحديث المستقبلي.

أكد مارك زوكربيرج وويل كاثكارت لـموقع WABetaInfo أن التحديث يجب أن يكون متاحًا في غضون شهرين للمستخدمين.

وأعلن تطبيق واتساب WhatsApp سابقا، عن توفير ميزات جديدة لملايين من مستخدميه، لإضافة تغييرات على إصدار نظام التشغيل أندرويد Android الخاص به.

وقال موقع BGR.in، إن واتساب WhatsApp ستغير نظام النسخ الاحتياطي للدردشة لمستخدمي Android.

وأضاف أن هذا التحديث سيتوقف عن إجراء نسخ احتياطي لتحديثات حالة واتساب WhatsApp.

وتأتي معلومات من تقرير صادر عن موقع WaBetaInfo، الذي يشير إلى أن القدرة الجديدة هي حاليًا جزء من واتساب WhatsApp للإصدار التجريبي من Android.

ويُقترح أن يبدأ تطبيق واتساب WhatsApp في تجنب النسخ الاحتياطي لتحديثات الحالة لتوفير مساحة التخزين عندما ينسخ المستخدم بيانات التطبيق احتياطيًا.