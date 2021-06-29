منها العداد الكودي والتقديم للمدارس.. خدمات حكومية تنتهي غدا

ينتهي غدًا الأربعاء شهر يونيو الجاري، وتنتهي معه مهلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية بشكل إلكتروني، في عدد من القطاعات، منها الكهرباء والتعليم والمالية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، تستعرض جريدة «الوطن»، في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ، الخدمات الحكومية التي ستنتهي في نهاية يونيو الجاري والموافق غدا الأربعاء.

العداد الكودي

تركيب العداد الكودي، هي طريقة اعتمدتها وزارة الكهرباء والطاقة، كبديل للحساب بنظام الممارسة، وتتيح لمن لديهم مشكلة مثل بناء مخالف أو سرقة تيار كهربائي، للحساب بالعداد الكودي، وتنتهي مهلة التقديم غدًا الأربعاء 30 يونيو، وإليكم خطوات التقديم.

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــا، وهي منصة جديدة لتابعة لوزارة الكهرباء، واتباع الخطوات التالية:

يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول والثاني، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على طلب جديد، واستيفاء البيانات التالية:

الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

خدمات تعليمية

تنتهي غدًا الأربعاء، أيضا إمكانية تقديم أولياء الأمور لابنائهم سواء في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، وذلك في السطور التالية..

التقديم لرياض الأطفال

يمكن تسجيل طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمي والرسمى لغات، من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة، بدءا من 1 يونيو الحالي وحتى 30 من نفس الشهر.

ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، كما يمكن له تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط، إذ لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

ويجب على ولي الأمر مقدم الطلب الإلكتروني تسجيل بياناته وعنوان سكنه، وتحديد المحافظة التي يرغب في التقدم عليها وسيتم الإعلان لأولياء الأمور نتيجة القبول بالمدارس من خلال نفس موقع التقديم.

التقديم للصف الأول الابتدائي

وللتقديم للطلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الآتي..

- الدخول عبر الموقع من هنـــا من خلال إدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة السر.

- اختيار التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.

- إدخال بيانات الطفل، مثل الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الشهر، اليوم، محافظة الميلاد، النوع، ثم تسجيل الدخول.

- ستتحول لاستكمال البيانات، مثل اسم الطفل، الوالد، الجد، الديانة، بيانات الرقم القومي للطفل.

- كتابة بيانات السكن الذي يعيش به الطفل مع أسرته، وبيانات التواصل لولي الأمر، وبيانات والدة الطفل.

- اختيار الإدارة التعليمية، ثم الضغط على اسم المدرسة.

- إضافة الرغبات ثم الضغط على طباعة الملف.

- الضغط على أيقونة الحفظ واختيار نوع الحفظ، ويفضل أن يكون بصيغة PDF.