القباج: تقديم خدمات علاجية لـ63 ألف و450 «مريض إدمان» خلال 6 أشهر

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز «العزيمة»، التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، الذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام، تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات.. انقذ أرواحاً»، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وزيرة التضامن: وفرنا 60 فرصة عمل لأبناء مطروح بمركز علاج الإدمان

وصرحت «القباج» بأن شعار اليوم العالمي «شارك حقائق عن المخدرات.. انقذ أرواحاً»، يؤكد مسؤولياتنا كمؤسسات حكومية وأهلية وكأفراد متطوعين في الوقاية أو متعافين من الإدمان في نشر التوعية المبنية علي الحقائق العلمية والتجارب العملية بشأن خطر المخدرات وتداعياتها، وأن تلك المعلومات والحقائق تساهم في رفع الوعي المجتمعي وإنقاذ أرواح المزيد من ضحايا المخدرات.

وأضافت أنه وقع اختيار الاحتفال باليوم العالمي على أرض مطروح الساحرة، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع محافظة مطروح، والتي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية بالغة، وننفذ علي أرضها الطيبة العديد من البرامج والمشروعات التنموية لخدمة أبناء المحافظة، مشيرةً إلى أن من أهم ثمار هذا التعاون مركز العزيمة لعلاج الإدمان، الذي افتتحه رئيس الجمهورية في 16 فبراير الماضي.

وتابعت وزيرة التضامن أن هذا الصرح الطبي والتأهيلي يعد من أفضل المراكز العلاجية والتأهيلية، وجرى إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان، 40% إنشاءات، و60% مساحات ترفيه للنزلاء، بسعة تشمل 50 سرير لسحب المخدر، و100 سرير للتأهيل النفسي والاجتماعي، فضلاً عن 3 عيادات خارجية.

وأضافت «القباج» أن هذا المركز الذي تأسس على مساحة 7950 متراً مربعاً، يُعد نموذجاً لاستثمار الأصول غير المستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إنشاؤه كمركز تدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2000، ولم يتم تفعيله حتى أسندته الوزارة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، حيث كانت من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتي الآن ما يقرب من 1234 مريض إدمان، كما وفر المركز 60 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل محافظة مطروح على مستوى 22 مركز شباب وناد اجتماعي، بمشاركة 4750 شاب، كما نفذنا سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها 6440 طالب وطالبة، وعقدنا لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل، بالإضافة إلى المنصات الإعلانية، التي تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبرى بالمحافظة، كما تم الكشف على 1751 موظفاً بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح، وتبين تعاطي 2.6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.

القباج: 63 ألف و450 مريض إدمان استفادوا من الخط الساخن فى 6 شهور

وأوضحت «القباج» أنه جرى، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، الكشف على 3431 سائقاً بمحافظة مطروح، كما استفاد من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ما يقرب من 63 ألف و450 «مريض إدمان»، خلال الستة أشهر الأولي من عام 2021، منهم 1300 مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات «الأسمرات، وبشاير الخير، والمحروسة، وحي الضواحي ببورسعيد»، وجرى علاج 546 منهم داخل مركز «العزيمة» بمرسى مطروح، ونحتفي اليوم بتخريج أول دفعة من المتعافين، بعد تفضل الرئيس بافتتاح المركز، مشيرةً إلى أن الدفعة الأولى تضم 100 متعاف، كما تتنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، والتي تطورت من 12 مركزاً علاجياً في 7 محافظات، إلي 27 مركزاً في 17 محافظة.

وأوضحت أن خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025، التي وافق رئيس الجمهورية مبدئياً علي رعايتها، تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يجرى إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية.

كما أشارت إلى أنه سيجري خلال الأشهر القليلة المقبلة، افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة 126 سريراً و3 عيادات خارجية، بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي، ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد، وكذلك افتتاح فرع جديد للخط الساخن في محافظة الشرقية نهاية العام الجاري، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة، وهو مركز العزيمة بإمبابة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بسعة 220 سريراً، و4 عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.

كما سنستمر في تقديم خدمات الدمج المجتمعي لمتعافينا وتمكينهم اقتصادياً، ويشارك الآن أبنائنا المتعافون في تأثيث وتجهيز مركزي العزيمة بقنا وإمبابة لتكون مراكز تم تجهيزها بسواعد أبنائنا متعافي الإدمان، وكرمت الوزيرة المتعافين من تعاطى المخدرات، كما تفقدت الوزيرة برفقه المحافظ المركز ،حيث يتضمن ملعب كرة قدم خماسي وصالة للألعاب الرياضية وورش تدريب مهني ومجمع فنون ومكتبة وقاعة حاسب آلي وهي مكونات تجعل هذا المركز العلاجي يضاهي المراكز الدولية العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزيرة الشكر لمحافظ مرسي مطروح على دعمه المستمر لهذا المركز وزياراته التفقدية المستمرة للوقوف علي خدماته المقدمة لمرضي الإدمان كذلك الشكر لأعضاء مجلس النواب المشاركين اليوم ودعتهم الوزيرة لمزيد من الدعم والترويج لخدمات المركز بين المواطنين.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخدمات والأنشطة بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة مطروح، مؤكدا انه تم توفير فصول محو الأمية وتعليم الكبار للمرضى بمركز العزيمة بمطروح وتقدم 20 مريض للحصول شهادة محو الأمية.

وأضاف "عثمان" أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة "هو الدمج بين مجموعة برامج تأهليه "تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، وإطلاق الصندوق مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، لافتا الى 18 % ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلين على مؤهل جامعي و8% مؤهل فوق المتوسط و25 % ثانوى فنى و5.8 % حاصلين على ثانوية عامة و15.8% حاصلين على الاعدادية و11% حاصلين على الابتدائية و16.9 % أميين.

وفيما يتعلق باعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بمرسى مطروح ،أشار "عثمان" الى أن 1.8% كانت أعمارهم أقل من 20 عاما و26.7% كانت أعمارهم من 20 الى 29 عاما و53.7 % تراوحت أعمارهم من 30 الى 39 عام و17.2 % من 40 الى 49% ، كما أن اكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبه 79.8 % والحشيش 60.6% والترامادول 35.2%وابيترل 7.8% بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مادة مخدرة.