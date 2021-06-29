مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان نتيجة مشاهد المخدرات في الدراما: وجهنا نسخة للفتيات

تساءل الكثيرون حول مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية، حيث أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن اللقاء جاء انطلاقًا من قناعات الوزارة بقدرة الإعلام والدراما علي تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب خاصة في قضية التعاطي والإدمان، التي يستقي (72%) من الشباب معلوماتهم بشأنها من الإعلام، لا سيما الدراما المصرية وفقًا لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017.

وزيرة التضامن تعلن مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات

وأكدت القباج في مؤتمر وزارة التضامن لإعلان نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، أنه لأول مرة في تاريخ الحملات الإعلامية للوقاية من المخدرات في مصر كانت هناك نسخة موجهة للفتيات ساهمت في كسر حاجز الصمت تجاه مشكلة تعاطي الفتيات، وجاءت استجابة لتنامي حالات التعاطي بين الفتيات، حيث بلغت نسبة الفتيات المتقدمات للعلاج في عام 2020 (6%) من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج والبالغ عددهم (140 ألف) فرد».

وأوضح مؤتمر وزيرة التضامن الاجتماعى لإعلان نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص على تنفيذ سلسلة جديدة من حملات «أنت أقوى من المخدرات» بعنوان «المخدرات رحلتها قصيرة.. متسافرهاش» خلال شهر رمضان الماضي، واستكمل المرصد الإعلامي للصندوق جهده في متابعة مشاهد التدخين والتعاطي في الدراما الرمضانية ورصدها كمًا وتحليل مضمونها بهدف ترشيد التناول الدرامي لهذه القضية ومتابعة أثر هذا التناول علي النشء والشباب.

ولفتت القباج ، إلى أن المؤتمر جاء استمرارًا للجهد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ حملات التوعية الإعلامية ورصد وتحليل تناول الدراما لقضية التدخين والتعاطي، مشيرة إلى أنها في إطار الإعداد لهذه الحملة حرصت على عقد جلسات استماع للشباب، وللمتعافين لمعرفة آرائهم في شكل ومضمون الحملة وهو ما ظهرت انعكاساته بشكل واضح في تفاعل الشباب مع الحملة على وسائط التواصل الاجتماعي.