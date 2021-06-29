عمادالدين أديب: الرئيس السيسي هو مايسترو تحالف الاعتدال العربي

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على القمة المصرية العراقية الأردنية، قائلا إن مصر لا تقوم على ما يسمى بالمحاور، بل تقوم بعمليات تنسيق مع كل القوى العاقلة والمعتدلة، وهذا يجب أن ينظر له، والعالم العربي عانى لسنوات طويلة مما يسمى بـ«الرجعية العربية» ودول التقدمية، موضحا أن مصر لديها مجموعة قيم لمشروع الدولة الوطنية المصرية وتحاول أن تقيم على أساسه مجموعات من العلاقات الدولية، «أنا في اعتقادي إن الرئيس السيسي سيلعب دور المايسترو لربط كل هذه العلاقات مع بعضها حتى يشكل لما يسمى بتحالف الاعتدال العربي».

مصر لديها علاقات طيبة مع كل دول الخليج

وأضاف «أديب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر لديها علاقات طيبة مع كل دول الخليج، ولاسيما محور الاعتدال العربي مثل الإمارات والسعودية والبحرين، وتحسن العلاقات مع قطر، والنظر أيضا لعودة مصر لعلاقات أفريقية جيدة، والتنسيق الأمني مع 6 دول محيطة بأثيوبيا، والمشروعات التي تقوم بها مصر في أفريقيا مثل السدود والبنوك الوطنية، إضافة للعلاقة مع أوروبا والتحسن الأخير مع أمريكا، «مكالمتين لبايدن في 4 أيام».

مصر ضد 3 أشياء

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أن مصر استطاعت الآن أن تقوم بنوع من التحالفات، «مفيش محور ضد محور، وفيه 3 حاجات مصر ضدها حسب فهمي، احنا ضد أي مشروع لحكم الميليشيات، وضد الإرهاب التكفيري ومحاولة استخدام الدين في السلطة، وضد التدخل في شؤون الغير أو أنظمة الدول التي تحاول السيطرة على دول أخرى».